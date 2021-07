O futebolista brasileiro Pepê iniciou os treinos com o plantel do FC Porto esta quarta-feira, depois de cumprir um período de quarentena na sequência da viagem do Brasil para Portugal.

Esta manhã, o jogador de 24 anos, além de ter treinado, conheceu os cantos ao centro de treinos, no Olival, tendo percorrido o corredor junto ao ginásio, que conta com algumas fotografias, frases ou capas de jornais que marcam a história do FC Porto.

O brasileiro ex-Grémio também já conheceu o interior do Estádio do Dragão, onde fez algumas fotografias com as cores azul e branca.

Pepê justificou um investimento de 15 milhões de euros, ficou com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros e assinou até 2026.