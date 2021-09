Sérgio Conceição não gostou de ver Wendell, Fábio Vieira e Vitinha a celebrar um golo ao Moreirense à parte dos colegas de equipa. E afirmou-o depois da goleada por 5-0.



Questionado sobre esse momento, o treinador do FC Porto reagiu com muito bom humor.



«Até pensei que me ia questionar sobre o Otávio, o Corona e o Luis Díaz. Li num jornal um inquérito onde se perguntava se eles podem jogar juntos. Jogam juntos já há algum tempo. Não é isso? Ah, é sobre os beijinhos e abraços? Isso não me interessa. É pouco importante», afirmou primeiro, antes de fazer uma confissão rara, mas também bem disposta.



«Hoje não me preparei tão bem como é costume para a conferência de imprensa, mas o Rui [Cerqueira, diretor de comunicação] tinha-me avisado que me iam perguntar sobre isso. Quem é que fez essa celebração? O Wendell, o Fábio e o Vitinha. Eu vou questioná-los, fica prometido.»