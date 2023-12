Foram vários os elogios de Sérgio Conceição para o Famalicão, na véspera da deslocação do FC Porto ao terreno da equipa minhota, a contar para a 12.ª jornada.

Desde logo, o treinador portista destacou o projeto do clube famalicense: «É uma equipa cada vez mais sólida na primeira divisão, a dar passos muitos seguros, com jovens de grande de qualidade a serem mais-valias. É a terceira melhor defesa da Liga, tem jogadores virtuosos com muita qualidade individual. Espera-nos uma tarde difícil, mas cabe-nos a nós termos argumentos suficientes para conquistarmos os três pontos, que é o que queremos.»

De resto, Conceição revelou que avisou os jogadores do conjunto azul e branco que esta é uma das deslocações mais difíceis do campeonato.

«É uma equipa positiva no jogo. Não creio que amanhã [sábado] haja uma linha baixa, o João [Pedro Sousa] não é treinador que tire essa identidade ao Famalicão. Respeita todos os momentos do jogo, já disse aos jogadores que talvez seja das deslocações mais difíceis que vamos ter», defendeu.

«Não só devido à qualidade do adversário, mas por causa do pouco tempo de preparação. Não me vou agarrar nisso, quem está num clube como o nosso tem de ser competitivo em todas as competições. Cabe-nos a nós definirmos a estratégia do jogo para que no final estejamos satisfeitos com o resultado jogo», atirou.

O FC Porto defronta o Famalicão este sábado, a partir das 18h00.