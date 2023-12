FIGURA: Taremi (FC Porto)

Não marcava para o campeonato desde a 5.ª jornada. Depois de Evanilson abrir o marcador, Taremi marcou numa altura crucial: mesmo em cima do intervalo, dando vantagem mais confortável aos dragões. O iraniano esteve sempre muito ativo no jogo e não raras vezes se viu o avançado a fazer sprints para defender.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Zaydou

Foi o momento em que o Famalicão deitou por terra qualquer esperança de recuperar o marcador. Os da casa tinham mais bola e estavam em cima do FC Porto, tentando marcar o golo que daria novo rumo ao encontro. Contudo, aos 81 Zaydou viu o segundo amarelo e foi expulso, deixando os locais a jogar com dez.

OUTROS DESTAQUES

Gustavo Sá (Famalicão): Mais uma excelente exibição do jovem médio do Famalicão. Gustavo Sá conseguiu mexer no jogo dos famalicenses e passou por ele quase todas as jogadas de perigo. O jogador de 19 anos acabou por sair tocado, depois de uma entrada dura de Evanilson.

Francisco Conceição (FC Porto): Excelente entrada do extremo portista. Beneficiou com a expulsão de Zaydou, já que começou a ter mais espaço para lançar a sua velocidade. Marcou o golo que matou o jogo e ainda esteve perto de bisar, mas o remate esbarrou no poste.