O treinador do FC Porto B, António Folha, criticou o desempenho dos jogadores dos dragões na derrota frente ao Paços de Ferreira, esta tarde, em jogo da 16.ª jornada da II Liga.

Na flash interview da SportTV, o técnico de 52 anos afirmou que o mercado de transferências mexe com a cabeça dos jogadores, mas lembrou que é preciso ser-se profissional até ao fim.

«Nota-se alguma intranquilidade na equipa. E por experiência minha, porque já ando cá há muito tempo, esta fase de janeiro para estes jovens é terrível. É muito burburinho, muito falar, há muitas coisas, primeiras ligas… fala-se muito. E destabiliza. E temos sentido isso ultimamente, a equipa tem estado muito instável. A expectativa de muitos em janeiro se calhar é subir para outros patamares e tem sido difícil gerir esta situação. Mas temos de habituar-nos a isso, os treinadores, principalmente numa equipa B. e dizer que enquanto as coisas não estiverem decididas, seja para quem for, seja ficar ou ir, temos de ser os maiores profissionais até ao último minuto», disse.

«E de facto hoje não gostei nada da minha equipa. Não tirando o mérito ao Paços, ganhou e ganhou bem, mas de certeza que o treinador do Paços hoje sentiu que a minha equipa não foi a equipa que ele estava habituado a ver. E não foi. Não fomos coletivamente fortes, jogámos muito de forma individual e quando assim é, as coisas não resultam. E nesta fase a tendência é esta, é tentar mostrar que têm qualidade para ir para aqui, ou para o Real Madrid, mas eles ainda são muito novos, têm de ter os pés assentes no chão. Hoje em dia fala-se muito e acontece pouco e nós como treinadores experientes temos de andar com um pouco de pedagogia para os fazer perceber que de promessas está o mundo cheio, de ações é que é mais difícil», acrescentou.

Folha lembrou que é preciso ter respeito pelo FC Porto: «Tenho jogadores na equipa B, que para além de muita cobiça na I Liga, há também equipas estrangeiras a dar muito bom dinheiro. Isso destabiliza. Mas eles têm de perceber que estão na equipa B e o principal objetivo deles é chegar à equipa A. Ponto. E têm de trabalhar todos os dias para isso. Há um investimento neles para isso. Se eles derem tudo e não chegarem, paciência. Há outros caminhos para ser profissional de futebol por essa Europa fora. Mas temos de o fazer como profissionais que somos. Não podemos estar aqui a embandeirar em arco e pensar que temos mil e um clubes e depois não acontece. Primeiro, há que ter respeito pela entidade que os forma e que aposta neles. É nisso que têm de estar focados. Deixar esses burburinhos e esses possíveis interesses de outros clubes porque eles estão no FC Porto para jogar no FC Porto.»