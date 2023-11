Depois de uma temporada no Ajax, Francisco Conceição regressou por empréstimo ao FC Porto, mas não considera que o tempo passado em Amesterdão tenha sido um fracasso.

«Penso que aprendi outras coisas no estrangeiro que não teria aprendido em Portugal e penso que agora estou mais preparado para enfrentar os problemas e situações que surgiram este ano. Acho que aprendi muito com a minha experiência no estrangeiro», afirmou o internacional sub-21 à Marca.

O Ajax atravessa uma profunda crise e o extremo do FC Porto segue os problemas à distância.

«É um ótimo clube. Só quero que volte ao seu nível o mais rápido possível. É um clube onde os adeptos vivem muito do que é o sucesso e só espero que possam voltar ao topo o mais rápido possível», vincou.

«A temporada passada não foi boa, mas ninguém esperava que esta temporada fosse pior. Acho que pessoas importantes e com um passado forte no clube saíram. Penso que uma série de más decisões levaram o clube a não ter o sucesso a que está habituado e é por isso que, como adepto do Ajax e tendo representado o clube, só espero que consigam voltar a vencer», disse ainda.

Conceição admitiu também que tem o objetivo de «poder jogar pela seleção principal» e apontou os campeonatos de Espanha e Itália como aqueles que mais o atraem. Além disso, assumiu que não é fácil ser treinado pelo pai.

«É difícil, mas a forma como eu e o meu pai vivemos o futebol fica mais fácil porque sabemos distinguir os papéis de treinador e filho, pai e filho, e jogador e treinador. Conseguimos diferenciá-los bem e continuaremos a fazê-lo para termos sucesso juntos, que é o que queremos. Conversamos sobre tudo. Falamos de futebol, mas no trabalho. E em casa falamos mais de família, de amigos, não tanto de futebol, porque também ajuda a aliviar um pouco o stress do futebol», concluiu.

Conceição, de 20 anos, tem 11 jogos, um golo e duas assistências esta temporada no FC Porto.