O avançado do FC Porto, Gonçalo Borges, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Rio Ave (2-1), em jogo da terceira jornada da Liga:

[Importante na reviravolta] «Uma vitória complicada, sabemos que é um campo complicado. Na primeira parte estivemos por cima, podíamos ter feito o nosso golinho, mas não aconteceu. Quanto a mim, é verdade, entrei bem nestes dois jogos. Entro sempre com a máxima vontade para ajudar a equipa e tento ser eu mesmo, a ajudar os meus colegas da melhor maneira que puder. Graças a Deus que conseguimos a vitória.

Sinto-me cada vez mais confiante, é o meu segundo ano na equipa A. Sinto-me cada vez a conseguir abraçar melhor o que sou e a demonstrá-lo em campo. É para isso que trabalho todos os dias.

[Começa a acreditar na titularidade?] Não sou eu o treinador, quando o mister me dá oportunidade dou o meu melhor. Tento sempre fazer o que ele me pede, é importante. Agora se jogo de início, se entro ou se vou para a bancada, como já aconteceu muitas vezes, é baixar a cabeça e continuo a trabalhar para corresponder quando chegar à oportunidade.

[Lance do penálti] Faz parte do jogo, ele disse-me que não me tinha tocado, mas eu disse-lhe que sim. Obviamente que tocou e dentro de área já sabemos que dá sempre para criar alguma coisa. E neste caso tocou mesmo para cair e ganhámos o penalti que foi importante na reviravolta.»