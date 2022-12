Titular nos últimos dois jogos do FC Porto, Marko Grujic mereceu elogios de Sérgio Conceição após a partida contra o Vizela. Além de ter realçado as qualidades do internacional sérvio, o técnico portista explicou em que aspeto é que este mais evoluiu desde que chegou.



«O Marko continua num processo evolutivo importante, mas não é o único. Ele é um médio forte fisicamente e que tem impacto grande no jogo nesse aspeto. É evoluído tecnicamente, tem qualidade de passe curto e longo, mas faltava-lhe alguma capacidade para aparecer em espaços diferentes. Na parte do final do ano passado já conseguiu ter essa evolução e este ano, está bem melhor. É um médio em quem confiamos e por isso é que está aqui em definitivo. Conheço-o e as suas qualidades agradam-me. A sua evolução tem sido muito positivo», destacou o treinador, na sala de imprensa do Dragão.



Grujic, de 26 anos, teve uma primeira experiência de dragão ao peito por empréstimo do Liverpool, mas foi recrutado em definitivo em 2021/22. Esta temporada já participou em 15 encontros.