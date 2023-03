Depois da surpreendente derrota com o Murches, o FC Porto regressou esta quarta-feira às vitórias no campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencer o Riba d’Ave.

Mas não foi fácil, já que os dragões estiveram em desvantagem por duas vezes, fruto dos golos de Pedro Silva (5m e 34m).

Mas no conjunto azul e branco houve um Carlo Di Benedetto inspirado: o jogador francês foi o grande destaque da partida, com um hat-trick (21m, 34m e 43m). Rafa fez o 4-2 final, aos 49 minutos.

Por sua vez, o HC Braga venceu em casa do Juventude de Viana, por 6-4, em jogo atrasado da 23.ª jornada.

Com estes resultados, o FC Porto segue no quarto lugar, a nove pontos do líder Benfica, enquanto o Riba d’Ave é 11.º. O HC Braga é nono e o juventude de Viana está no último lugar.