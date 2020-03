Muito provavelmente, as flexões farão parte do plano de treino individual atribuído aos jogadores do FC Porto.

Mas o método usado por Diogo Costa talvez não. O guarda-redes, que se estreou esta época pela equipa principal dos azuis e brancos e já leva 12 jogos oficiais, recorreu a um «cãopanheiro» para acrescentar um grau de dificuldade ao exercício.

Numa altura em que as autoridades aconselham o isolamento social para ser possível conter a Covid-19 com a maior eficácia possível, Diogo Costa não se pode queixar de falta de companhia. é que o guardião dos dragões não tem apenas um fiel companheiro: tem, pelo menos, três.

Veja o vídeo: