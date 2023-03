Os adeptos do Inter de Milão apresentaram uma faixa de protestos contra o FC Porto no decorrer da receção à Juventus, para a Serie A de Itália.

«Empresas do Futebol Clube do Porto sem dignidade assim como os seus falsos ultras», pode ler-se.

Recorde-se que o Inter apresentou uma queixa na UEFA contra o FC Porto, depois de centenas de adeptos do clube italiano terem sido barrados à entrada do Estádio do Dragão, antes do duelo referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.