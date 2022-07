João Pedro despediu-se nesta quinta-feira do Corinthians, através das redes sociais. O contrato de empréstimo do lateral direito terminou a 30 de junho e o clube brasileiro não avançou para a sua continuidade, devolvendo o jogador do FC Porto.

Tapado no Corinthians de Vítor Pereira por Fágner e pelo português Rafael Ramos, João Pedro fez apenas oito jogos pela equipa paulista, que garantiu a sua cedência em agosto de 2021.

O lateral direito de 25 anos tem contrato com o FC Porto até junho de 2023.