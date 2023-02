Inter de Milão e FC Porto defrontam-se na próxima quarta-feira, numa partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo já é assunto em Itália desde logo pelo regresso de Sérgio Conceição ao Giuseppe Meazza, casa que foi a sua durante duas épocas.



Luís Vidigal, ex-internacional português que jogou oito anos em Itália, deixou elogios ao treinador dos dragões.



«O Conceição já é um treinador de topo. Chegou ao FC Porto numa fase difícil com o clube perto da falência. Ele pegou num grupo de jogadores no qual ninguém acreditava e conduziu-os ao título», começou por dizer ao portal «Tutto Mercato».



«Conceição ajudou a recuperar a situação financeira do clube e fez coisas espetaculares com jogadores praticamente desconhecidos. Ao vendê-los permitiu ao clube encaixar muito dinheiro, contribuindo para a sua recuperação. Está mais do que preparado para um clube de topo. E de Itália, tanto quanto sei, já o chamaram», acrescentou ainda.



Sérgio Conceição jogou, lembre-se, dois anos no Inter de Milão, dois anos e meio na Lazio e um ano no Parma enquanto Vidigal passou por Nápoles, Udinese e Livorno.



O Inter-FC Porto está agendado para dia 22 de fevereiro, próxima quarta-feira, às 20h00, em Milão.