Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para enaltecer mais uma qualificação do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões e também para agradecer o apoio dos adeptos na mesma competição.

«A fase de grupos da Champions League é sempre um desafio: equipas fortes, deslocações difíceis numa fase decisiva da época. Muito felizes por estarmos uma vez mais no nosso lugar, entre as melhores equipas da Europa. Obrigado a todos pelo vosso apoio para cumprirmos esta etapa!», destacou o treinador do FC Porto.

É a 18.ª vez que a equipa do Dragão chega à fase a eliminar da Liga dos Campeões, a quinta sob o comando de Sérgio Conceição.