Matheus Uribe foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no pulso direito após o encontro frente ao Sp. Braga, da passada sexta-feira, e desde então não tem treinado com o restante plantel do FC Porto. Na véspera da receção ao Bayer Leverkusen, partida da terceira jornada do grupo B da Champions, Sérgio Conceição revelou ainda não saber se poderá contar com o internacional colombiano.

O treinador falou ainda sobre a condição física de Otávio, que foi suplente utilizado frente à equipa arsenalista: «Vamos treinar à tarde e vamos ver se vai ser possível a utilização do Uribe. Quanto ao Otávio, vi-o frente ao Sp. Braga com alguma dificuldade a nível físico. Sentiu algumas dificuldades, esteve algum tempo parado, vamos ver o que se vai passar amanhã», referiu, em conferência de imprensa.



Sérgio Conceição abordou a evolução do filho Rodrigo Conceição, jogador que saltou da equipa B para a formação principal e que foi o titular no lado-direito da defesa nos últimos jogos da Liga.



«O Rodrigo teve o seu percurso como outros jovens. Se se estrear amanhã [terça-feira], será o quinto jovem [ndr: do clube] a estrear-se na Liga dos Campeões e será pelo seu mérito. É mais um jovem que veio da equipa B e se tiver o seu tempo de utilização, será por mérito. A sua evolução tem sido interessante», elogiou.

Durante a conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, o técnico portista foi igualmente questionado sobre Mehdi Taremi, jogador que assinou uma excelente exibição frente ao Sp. Braga, não obstante as críticas de que tem sido alvo e a situação grave que se vive no Irão.

«Tive a oportunidade de dizer antes do jogo com o Sp. Braga que ele é um rapaz extremamente inteligente, que percebe o que se está a passar à volta dele. Num momento difícil para ele, fez um jogo fantástico, super interligente em todos os momentos do jogo. Ele sabe que a equipa técnica, os jogadores, as pessoas que estão no Olival são uma família. Estamos sempre próximos de quem precisa e sempre prontos a ajudar, se bem que ele passa muito bem por cima dessas dificuldade. Tem uma personalidade forte, maduro, inteligente, tem opinião sobre a vida, sobre o futebol e foca-se nisso», disse Conceição.



O FC Porto-Bayer Leverkusen está agendado para as 20h00 desta terça-feira, no Estádio do Dragão.