A subida de Pepe ao relvado foi a principal novidade no último treino do FC Porto antes da receção ao Atlético Madrid, último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, marcado para as 17h45 desta terça-feira.

O capitão do FC Porto subiu ao relvado uns minutos mais tarde do que os companheiros para fazer corrida ao lado do fisioterapeuta.

Uma sessão que começou com cerca de uma hora de atraso e que confirmou a ausência de Gabriel verón, ainda a recuperar de mialgias de esforço.

Além de Pepe e Verón, Sérgio Conceição não vai poder contar também com David Carmo e Matheus Uribe que vão cumprir um jogo de castigo na despedida da fase de grupos.