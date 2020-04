Além de não ter fechado a porta a um eventual regresso ao FC Porto, Hulk teve a companhia de Guarín e Bruno Alves. Os três recordaram histórias das épocas em que estiveram juntos, sobretudo o brasileiro e o colombiano.



O internacional canarinho recordou, por exemplo, uma conversa com Villas-Boas na semana que antecedeu o Clássico frente ao Benfica no Dragão. Os portistas golearam o rival encarnado por 5-0.



«Lembro-me que tive uma pequena discussão com o Villas-Boas no treino. Era a semana do Clássico e havia nervosismo na equipa, principalmente da parte do Villas-Boas. Disse-lhe: 'Calma, mister. É só mais um jogo. Está com medo do Benfica? Vamos atropelá-los. Somos bem melhores'», lembrou no programa «FC Porto em casa».



Logo de seguida, Hulk fez questão de rememorar a célebre frase relacionada com o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.



«Numa visita a uma escola da Dragon Force, um repórter disse-me que o Jesus não estava preocupado comigo, que tinha dito que o Hulk não ganha jogos. Foi para mim me ficar. Tudo bem, deixa chegar o dia do jogo e depois falamos, pensei eu. Pediram-me para comentar algo que o presidente do Benfica tinha dito sobre mim e eu respondi: 'Quem? Não conheço. O único presidente que conheço é o Pinto da Costa.' O interessante foi o Jesus dizer que não estava preocupado comigo e depois colocar o David Luiz e o Coentrão a fecharem a esquerda, com o Sidnei a jogar como central desse lado. Estávamos tão leves, tão soltos nesse jogo», relembrou.



O «incrível» como era conheicod abriu a porta do balneário naquela época e contou outro episódio relacionado com André Villas-Boas. Na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, o FC Porto chegou ao intervalo a perder 1-0 contra o Villarreal, no Dragão.



«Marcámos um almoço depois do treino. Começava à uma da tarde e acaba às 23 horas. Brincávamos e o tempo passava muito rápido. A nossa família até ficava preocupado», referiu, entre risos.



«O Villarreal estava muito bem nessa altura. Chamavam-lhes Barcelona B. Ao intervalo estávamos a perder 1-0. Fomos para o balneário e o Villas-Boas chutou tudo. Ninguém falava, ele deu-nos uma dura e dizia que tínhamos de ganhar. Antes de irmos para o relvado, falámos entre nós e dissemos que tínhamos condições para dar a volta, éramos mais fortes e tínhamos mais qualidade. Quando olhámos, estava 5-1. Eles nem viram a bola», acrescentou.