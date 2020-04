Bruno Alves, Fredy Guarín e Hulk juntaram-se para relembrar as épocas que passaram de dragão ao peito. Como o internacional português saiu dois do FC Porto após a chegada do duo sul-americano, o brasileiro e o colombiano tomaram as rédeas da conversa.



Durante a época em que Villas-Boas orientou os portistas, Guarín lembrou que a competitividade no plantel era enorme e existiam semanalmente picardias entre os jogadores. A solução foi montar um ringue junto ao campo onde a equipa treinava.



«Havia sempre uma picardia durante a semana. O Bruno sabe disto, Havia dois ou três que se picavam no treino. Um dia chegámos e estava uma coisa à esquerda do campo. O Villas-Boas reuniu a equipa e disse: 'Como temos confusões todas as semanas, não preciso de dizer nada. Para não estragarem o treino podem ir para ali'. A partir daí nunca mais houve problemas», relatou o médio do Vasco da Gama.



Hulk corroborou a versão do ex-companheiro.



«Havia muitas picardias, mas no dia seguinte tinha passado Não havia problemas. Faz parte. Foi o plantel que mais 'brigou' em campo, mas chegávamos aos jogos com o mesmo objetivo. Havia muito respeito entre todos, era fundamental», disse.



«Ea aí que estava a fortaleza do grupo. No dia seguinte dávamos um abraço e íamos juntos até à morte para o campo», acrescentou Guarín.