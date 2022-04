Sérgio Conceição cumpre a quinta temporada no FC Porto. O técnico chegou num dos períodos mais complicados do clube na sua história recente: sob alçada do fair-play financeiro da UEFA e sem a possibilidade de gastar dinheiro em reforços, sobretudo no primeiro ano.



Apesar das dificuldades, o treinador conseguiu cinco títulos: duas Ligas portuguesas, duas supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça de Portugal. Como estaria o clube nos últimos cinco anos sem Sérgio Conceição?



«Não faço ideia (risos). Sou católico praticante, mas não tenho o dom de adivinhar o que seria ou não. Algumas coisas foram bem feitas nestes cinco anos, outras nem tanto. Queria ter vencido todas as provas em que entrámos. Se podia ter sido melhor? Sim, como também poderia ter sido pior. É o que é, dentro do contexto do FC Porto nestes últimos cinco anos. Estou seguro de que a forma como a equipa técnicoa abraçou este projeto foi de acordo com os valores do clube, valores esses que são os meus também. Deixa-me bastante satisfeito, mas não fico hiper feliz. Olho também para o que não fiz e para o que não conquistei», respondeu, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Sp. Braga, da 31.ª jornada da Liga.



Os bracarenses recebem os dragões esta segunda-feira, às 18h00, na Pedreira.