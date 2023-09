Após a derrota na Supertaça Cândido de Oliveira, FC Porto soma três vitórias e um empate em quatro jogos na Liga. Apesar do registo não ser 100 por cento vitorioso, os dragões ocupam o topo da tabela classificativa juntamente com Boavista e Sporting.



Na véspera do jogo contra o Estrela da Amadora, que abre a ronda cinco do campeonato, Sérgio Conceição confessou que a equipa tem jogado «pouquinho» numa questão relacionada com o onze titular apresentado.



«São jogadores que conhecem bem o que queremos para os jogos. O facto de o mercado estar aberto mexe muito com um balneário mesmo blindando a porta do Olival. Os jogadores têm muitas pessoas que gravitam no seu ambiente, não é fácil ter tranquilidade de espírito para corresponder da melhor forma no jogo. Temos entrado mal nos jogos e ainda jogamos pouquinho. É o meu sétimo ano aqui e no início de época, dou sempre mais minutos a quem conhece bem o processo de treino e o que queremos para os jogos. Houve uma exceção que foi o Nico enquanto o Varela entrou no decorrer de um encontro», admitiu.



«Não há jogos fáceis. Dos quatro primeiros classificados da época passada, já todos perderam pontos e dois perderam. Devemos falar mais da Liga por isto do que por outros temas. No início de época prefiro dar mais minutos aos jogadores que têm conhecimento superior aos outros. O Marche e o Uribe, por exemplo, jogaram loog. Pela experiência, pela idade que tinham e pelo que tinham feito nos clubes, achei que eram capazes de entrar na equipa e que a diferença para os outros não seria muito grande. É por aí. Este tempo [de paragem para as seleções] serviu para trabalharmos o que entendemos que podemos melhorar. Isto agora é correção, treino e jogo», esclareceu.



O FC Porto visita a casa do Estrela da Amadora esta sexta-feira, às 19h15.