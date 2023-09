Moutinho, Otávio, enfim, Sérgio Conceição não fugiu a nenhum tema relacionado com o mercado de transferências na véspera do jogo do FC Porto na Reboleira, diante do Estrela, que abre a quinta jornada da Liga.



O técnico fez questão de falar sobre o filho Francisco Conceição que voltou ao Dragão depois de uma temporada no Ajax



«Houve muita gente que não compreendeu a contratação do Francisco [Conceição] e eu não compreendo essa incompreensão. Ele é extramemente válido no seu jogo, na forma como desequilibra e é um jogador irreverente. Era o que precisávamos pelos jogaores que temos nas alas. O Veron vai estar foram algum tempo e o Francisco veio a custo zero, faz parte da formação. Se o clube tiver de pagar a cláusula, será bom sinal. Assim como o Jorge Sánchez, que é um excelente solução para a lateral», começou por dizer em conferência de imprensa.



«Precisamos de toda a gente, vamos ter seis jogos em 24 dias. O Francisco conhece a cidade e o clube, ama a cidade e o clube. A custo zero, com a sua qualidade, era impossível ir buscar alguém. Falo disto porque me parece que houve alguma polémica à volta de um jogador que nos pode ajudar muito esta época», acrescentou.



Recorde-se que Francisco Conceição transferiu-se para o Ajax por cinco milhões de euros em 2022/23. Após 28 jogos na equipa principal do emblema neerlandês, regressa aos portistas por empréstimo.