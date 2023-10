Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 1-0 frente ao Portimonense, em jogo referente à oitava jornada da Liga:



«Fizemos um jogo competente, criámos muitas situações de golo, mas fomos ineficazes em termos ofensivos. Estivemos sempre equilibrados. Na única ocasião em que não mantivemos esse equilíbrio, o Portimonense criou uma ocasião de golo.



Foi um jogo bem conseguido. Ainda marcámos um golo na parte final, mas foi anulado por um cabelo. Tivemos mais situações mesmo em inferioridade numérica. Foi um jogo de sentido único e o resultado foi escasso.



Ficava preocupado caso nao criássemos ocasiões ou não chegássemos ao último terço. Vou confidenciar uma coisa: trabalhamos finalização todos os dias. Há momentos em que criámos oito ou nove ocasiões e marcámos apenas um golo, como hoje, e outros em que vamos marcar dois golos em duas ocasiões. Sei como é o futebol. Temos de perceber o que fizemos em organização ofensiva que permitiu à equipa criar no último terço situações claras de golo e melhorar um ou outro aspeto. Faz parte da evolução da equipa.



Esta pausa vai ser boa para recuperar um ou outro lesionado, mas para continuar a trabalhar. Quanto mais tempo de trabalho tivermos, melhor para nós como equipa.»



[Sobre o facto de ter terminado o jogo com uma linha defensiva com Wendell, Jorge Sánchez, Zé Pedro e João Mário]:



«Durante a semana preparámo-nos para ficar em inferioridade numérica. Hoje tive de ajustar, tinha um central e três laterais para montar a linha defensiva. Eles são conhecedores do que queremos. Mas sem bola, o trabalho é coletivo. Quando todos trabalham e aqui, alguns têm de melhorar nesse sentido, fica mais difícil para o adversário.»

[Sobre o lance da expulsão do Carmo]:



«Foi junto ao banco. Dá-me a entender que o David não tinha necessidade de fazer aquela falta, mas acontece. Tinha vontade de recuperar a bola. Sinceramente, no jogo não tenho perceção. Tenho de ver o lance outra vez.»