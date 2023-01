Em 15 jogos na Liga esta temporada, o FC Porto já desperdiçou mais pontos do que em todo o campeonato do ano passado, um dado que mereceu reflexão por parte de Sérgio Conceição.



«A época passada foi excecional, apenas perdemos um jogo. Este ano já perdemos mais pontos do que gostaríamos. Temos de refletir, já disse isso na antevisão ao Arouca. Temos de fazer essa avaliação de consciência e ver o que não está a correr tão bem. Eu, mas também os jogadores, têm de perceber o porquê de determinado comportante», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«A dedicação e a qualidade dos treinos é muito boa. Tivemos uma das melhores semanas antes do Casa Pia. Há sempre momentos mais positivos e menos positivos nos treinos, mas a semana antes do que Casa Pia foi daquelas em que a equipa esteve a todos os níveis... nada perspetivava essa falta de eficácia. Às vezes o jogo não mostra essas coisas. Já falámos sobre isso e olhámos para o que não fizemos tão bem nesses jogos para perdemos pontos. Já percebi o porquê de termos perdido esses pontos. É muito difícil ser campeão sem derrotas. Cada vez mais temos equipas técnicas e jogadores de qualidade. Já não é o tempo das vacas gordas e das equipas fenomenais. Quando há um jogador que sai fora da caixa... Veja a equipa que tinha em 2017 e a que tenho. Sobram o Otávio e o Ivan [Marcano]. É por aí, associado ao brilho no olho», acrescentou.



Em relação ao encontro do próximo domingo (20h30), Conceição deixou elogios à qualidade dos jogadores do Famalicão e ao trabalho de João Pedro Sousa.



«Prolongamento do Famalicão? Teve mais um dia de descanso que nós. Acho que não tem interferência no que vai ser o jogo. O Famalicão está num bom momento e tem um treinador competente. Não podemos esquecer que no ano em que subiram tiveram uma boa série. Venceram quatro jogos seguidos, algo que só o João Pedro conseguiu em Famalicão no passado recente. É uma equipa organizada, com jovens de muita qualidade e que não precisa de muitas ocasiões para marcar. É certo que o Cádiz está de fora, mas tem outros jogadores de valia que podem jogar na frente com o Rui Fonte e o Jaime. Vamos ter de ser competentes para ultrapassar as dificuldades que o Famalicão vai colocar e ganhar o jogo», defendeu.



O FC Porto-Famalicão joga-se às 20h30, deste domingo, no Dragão.