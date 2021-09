Em virtude da lesão de Pepe, Marcano foi o capitão do FC Porto frente ao Moreirense e foi elogiado por Sérgio Conceição no final da partida.



«O Marcano fez um excelente jogo à imagem dos outros. É um profissional ao nível do Pepe. Não me surpreendeu nada. Às vezes as coisas podem não correr bem ao Marcano como podem não correr bem ao treinador. Fez um bom jogo», referiu, na sala de imprensa do Dragão.



O técnico dos azuis e brancos comentou ainda a exibição de Fábio Vieira, jogador a quem deu uma palavra de conforto após o empate em Madrid frente ao Atlético, na passada quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões.



«Achei que o Fábio poderia ser opção em Madrid. Ele esteve a aquecer e não entrou. Achei por bem dar-lhe uma palavra no final. Não, não lhe disse que ia jogar hoje. Não faço isso. Mas ao falar, ele entendeu que estou atento. Sabia que ele poderia estar mais triste ou frustrado, porque o conheço. Alguns precisam de uma palavra, outros de uma dura e outros de um grito, depende. Na altura dei um miminho ao Fábio», disse.



O internacional sub-21 português fez três assistências diante dos cónegos, o que poderá dar boas dores de cabeça a Conceição. Porém, o treinador frisou que os treinos é que vão decidir quem jogará diante do Gil Vicente.



«Complicar-me a vida? Só se for ao adversário. Não complica nada. Vamos ver qual a melhor estratégia. Eles vão dizer-me quem joga nos treinos», concluiu.