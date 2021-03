Além do futuro de Sérgio Conceição, Pinto da Costa revelou que Otávio e Marega estão perto de renovarem com o FC Porto. O técnico dos dragões reiterou que os vínculos dos jogadores com o clube não interfere no seu papel como líder do plantel.



«Há quatro anos que me ouvem e sempre disse que não olho para a duração dos contratos dos jogadores nem para as suas perspectivas de futuro. Olho para quem tenho à disposição. Tenho a garantia de que quem está comigo fica até final do campeonato. São situações às quais a direção está atenta e irá resolver da melhor maneira. Queremos servir o clube o melhor possível. As pessoas estão atentas e farão o melhor em relação a isso», referiu, em conferência de imprensa.



O médio brasileiro foi um dos temas principais da conversa entre o treinador e os jornalistas. Otávio conseguiu recentemente obter nacionalidade portuguesa e o que lhe permite representar a seleção campeã da Europa. Sem se querer intrometer no trabalho de Fernando Santos, Sérgio Conceição lá acabou por elogiar o seu jogador.



«Ele não tem de evoluir para ir à seleção ou não. Trabalhei com o Otávio antes de ele vir para o FC Porto, conheço-o muito bem. Ele tem tido uma evolução fantástica e apenas algumas lesões o têm atrasado. Ele é um jogador maduro, percebe muito bem o jogo e as minhas ideias. É importante para o FC Porto. Em relação ao facto de ser cidadão português, não me cabe a mim pensar se está em condições a nível futebolístico para ir à seleção. Não é mais nem menos do que os outros. O Fernando Santos é que tem de decidir e o país está muito bem servido nesse aspeto. O Otávio é um jogador acima da médio e tem feito um trajeto fantástico aqui», defendeu.



O FC Porto joga este sábado contra o Portimonense, no Algarve. O jogo tem início marcado para as 18h00 e é referente à 24.ª jornada da Liga.