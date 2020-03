Em isolamento em casa devido à pandemia de Covid-19, Luis Díaz afirmou que em breve o plantel do FC Porto vai estar na rua a festejar a conquista do campeonato com os adeptos.

Em entrevista ao jornal O Jogo, o internacional colombiano explicou ainda como é que está a manter em forma no seu domicílio.

«É uma situação [o novo coronavírus] completamente inesperada que tem de ser enfrentada com muita responsabilidade. (…) Não vamos facilitar um milímetro. Há um plano muito rigoroso e definido pelo clube que nos é enviado e que temos de seguir a 100 por cento. São exercícios adaptados para serem cumpridos em casa para que possamos manter a forma», disse.

«Mensagem para os adeptos? Vamos todos enfrentar este momento difícil com muita responsabilidade. Há que seguir as indicações das autoridades. Em breve vamos festejar juntos», prosseguiu.

Díaz falou depois sobre a recuperação do emblema portista, agora líder da Liga depois de ter estado a sete pontos do Benfica: «O segredo foi que entre nós estivemos sempre tranquilos e focados, sabendo que juntos o íamos conseguir.»

O jogador de 23 anos elogiou Sérgio Conceição e falou sobre a importância de Carlos Queiroz, selecionador colombiano, na sua mudança para o Dragão.

«Sérgio Conceição é um treinador especial e só quem tem o privilégio de trabalhar com ele é que pode ter a noção perfeita do que isso significa», referiu, sobre o treinador dos azuis e brancos.

«O mister Queiroz falou um pouco comigo sobre o clube e explicou-me o que era o FC Porto. No fundo, deu-me boas referências e levei essa opinião em conta para definir o meu futuro.»