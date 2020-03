Realizou-se neste sábado o primeiro dia da 26.ª jornada virtual do campeonato. A Liga promoveu duelos de FIFA 20 na PlayStation, representando os jogos agendados para essa ronda da competição. O Benfica foi o único clube a recusar o convite, inviabilizando o encontro com o Portimonense.



O dia começou com a vitória do Desportivo das Aves frente ao Tondela (4-1), marcado pelo protesto de Afonso Figueiredo contra os salários em atraso no clube avense.



Já depois do empate entre Moreirense e Rio Ave (1-1), Rafael Camacho recuperou de uma desvantagem de dois golos para garantir uma igualdade frente ao Paços de Ferreira (2-2). Um dos tentos leoninos foi marcado pelo próprio Camacho.



No último jogo do dia, Fábio Silva colocou o Fábio Silva virtual a converter um penálti antes de sair lesionado, não conseguindo evitar a derrota do FC Porto (2-3). Do outro lado esteve um competente Pedro Pelágio, que fez uma falta para cartão vermelho com o seu próprio jogado numa altura em que o Marítimo já estava em vantagem no marcador.



No domingo realizam-se mais quatro jogos.



L ista de jogos e jogadores que vão representar os clubes:

Sábado, 21 de março

Pepelu (Tondela)-Afonso Figueiredo (Desp. Aves), 1-4

Luís Machado (Moreirense)-Toni Borevkovic (Rio Ave), 1-1

Rafael Camacho (Sporting)-João Amaral (P. Ferreira), 2-2

Fábio Silva (FC Porto)-Pedro Pelágio (Marítimo), 2-3

Domingo, 22 de março

Berto (V. Setúbal)-Rafael Ramos (Santa Clara), 15h00

João Monteiro (Belenenses)-Pêpê Rodrigues (V. Guimarães), 16h00

Lourency (Gil Vicente)-Pedro Gonçalves (Famalicão), 17h00

Abel Ruiz (Sp. Braga)-Tomás Reymão (Boavista), 18h00



Pode ver aqui os jogos realizados neste sábado: