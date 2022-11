Diogo Costa e a mulher Catarina Machado deram as «boas-vindas» a Tomás Costa, o primeiro filho do guarda-redes do FC Porto.

Mais uma boa notícia para Diogo Costa que, poucas horas depois de ver confirmada a sua convocatória para o Mundial2022, viu também nascer o filho Tomás que já é sócio do clube do Dragão.

«Bem-vindo, Tomás. És e serás o maior das nossas vidas», escreveu o internacional português numa mensagem dedicada ao filho, que agora está em boas mãos.