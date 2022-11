João Palhinha e a mulher Patrícia Palhares foram pais de João Maria a 24 de outubro.

Uma semana após a chegada do «rebento», a mulher do internacional português, ex-Sporting, partilhou no Instagram as emoções sentidas numa noite «inesquecível e inexplicável».

«Estava nervosa confesso e muito receosa. Estava a tremer, com medo a tudo, deram-me epidural e só depois é que o João entrou na sala de parto! Estava rodeada de profissionais incríveis, conversaram comigo e acalmaram-me, colocaram uma playlist à minha escolha e deram início à cirurgia. Poder ter o João ao meu lado para me dar apoio neste momento tão especial foi mesmo muito importante, era tudo o que eu precisava naquele momento, a presença e o apoio dele. Obrigada amor. De repente, ouvimos o choro do nosso bebé e que choro e que sensação! As lágrimas cobriam-me o rosto sem parar, não parava de olhar para ele e não parava de dizer ao João o quanto ele era perfeitinho e lindo!», recordou.

Patrícia Palhares falou de uma gravidez em paz, mas com um acontecimento inesperado que impediu que o pequeno João Maria nascesse de parto natural. «Tive uma gravidez tranquila e saudável, graças a Deus. Com 32 semanas o JM estava pélvico e assim continuou até às 38 sem. + 3 dias, não tinha dado a volta e encaixado para passar no canal! Foi então que a minha obstetra disse que o parto teria que ser cesariana!»

Tudo correu bem e estas são as imagens emotivas de uma família agora maior e, seguramente, mais feliz: