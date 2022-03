O FC Porto está obrigado a pagar uma das parcelas relativa à transferência de Pepê ao Grémio até ao final do mês de março, por indicação da FIFA, segundo indica o site brasileiro Globo Esportes. Em causa estão 2,5 milhões de euros, mais uma multa e juros previstos no contrato entre as duas partes.

Segundo é detalhado, o clube gaúcho não recebeu o valor previsto dentro do prazo previsto, tentou contactar o FC Porto, mas não teve resposta e acabou por recorrer à FIFA.

O organismo que rege o futebol internacional terá avançado com o veredito no final de fevereiro, obrigando o FC Porto a saldar a dívida em atraso até ao final de março para evitar sanções desportivas.

Em causa está a terceira de cinco parcelas de 2,5 milhões de euros que deveria ter sido liquidada em dezembro de 2021.