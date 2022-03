Pepê tem conseguido conquistar o seu espaço na equipa e mereceu o elogio de Sérgio Conceição na antevisão da receção ao Tondela.

«O Pepê é um jogador explosivo, desequilibrador nas situações de um para um; e que ganhando alguma agressividade consegue partir de trás para a frente de uma forma como interessante. Por isso, também tem jogado como lateral nas partes finais dos jogos, mas joga também muito bem por dentro. É capaz de sair com facilidade da pressão do adversário, pela qualidade técnica que tem. Tem evoluído de forma muito positiva», disse o técnico dos dragões, acrescentando que o reforço «tem ainda algum caminho a percorrer, mas está cada vez mais integrado e familiarizado com aquilo que é o futebol europeu».

Questionado pelo Maisfutebol sobre a cada vez maior aposta num sistema em 4-3-3 em detrimento do habitual 4-4-2, Conceição salientou que o essencial é «encontrar a forma de integrar melhor os jogadores à disposição dentro de uma ideia de jogo».

«Neste momento somos uma equipa que cria muito no nosso meio-campo ofensivo, no último terço temos jogadas fantásticas e golos espetaculares, mas, depois, está-nos a faltar alguma consistência no nosso processo defensivo. Não na nossa organização defensiva, mas num ou noutro momento estava-nos a faltar equilíbrio. Andávamos sempre à procura desse equilíbrio, mesmo com Pepê, Vitinha, João Mário, que são jogadores mais levezinhos. Por isso, vamos variando. Não tem tanto que ver com o sistema», afirmou, destacando ainda: «É importante que esses jogadores como Vitinha, Pepê, e por aí fora, consigam não só no processo ofensivo sair em pressão e dar o que estão a dar à equipa, mas também estarem presentes quando perdemos a bola.»

