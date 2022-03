A quebra física de alguns jogadores ajudará a perceber a derrota frente ao Lyon, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, e foi tema na conferência de antevisão da receção ao Tondela, que antecede a segunda mão em França, na próxima quinta-feira.

Sobre o calendário, Sérgio Conceição deixou um alerta.

«O perigo não tem que ver com estes dois jogos, porque jogamos ao quarto ao dia. Perigoso poderá ser o jogo do Boavista. Jogamos na quinta [em Lyon], podemos voltar no próprio dia ou na sexta-feira, sábado já estamos em estágio para esse jogo de domingo. Estamos preparados para jogar de três em três dias, mas não podemos esconder a sobrecarga do calendário», afirmou o técnico portista, reconhecendo a possibilidade de ter errado ao repetir praticamente o mesmo onze frente ao Lyon, em relação a Paços de Ferreira, numa altura em que a equipa apresenta algum desgaste.

«Temos de fazer uma gestão inteligente e criativa. Se calhar não o fui no último jogo, mas porque achava que aquele onze que entrou me dava uma resposta boa para ir para Lyon já com algum conforto na eliminatória, o que não aconteceu. Nem sempre acertamos, infelizmente. Queria acertar sempre, depois condeno-me muito, porque sou muito exigente comigo próprio. Mas também não tenho a certeza de que se metesse quatro ou cinco jogadores diferentes ganharia o jogo ou perderia por 2-0 ou 3-0. Fica isto no ar…», concluiu.

