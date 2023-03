David Carmo é titular no jogo do FC Porto B frente ao Mafra, agendado para as 15h30 desta tarde e referente à 23.ª jornada da II Liga.



O defesa perdeu espaço nas escolhas de Sérgio Conceição e jogou apenas um minuto nos últimos pela formação principal desde outubro. Foi no Clássico frente ao Sporting, em Alvalade, e que terminou com a vitória dos campeões nacionais por 2-1.



O último jogo de David Carmo como titular do FC Porto foi frente ao Santa Clara, a 29 de outubro de 2022.



Além de Carmo, nota para as presenças de Bruno Costa (novamente) e de Gonçalo Borges, suplente não utilizado em Chaves, na equipa titular apresentada por Folha.