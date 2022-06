Em seis meses, Luis Díaz contribuiu com 16 golos e cinco assistências em 28 jogos para a 'dobradinha' do FC Porto.



O internacional colombiano mudou-se do Dragão para Liverpool em janeiro, mas não foi esquecido durante as celebrações portistas. O extremo de 26 anos já tem, inclusive, a medalha de campeão nacional.



Jurgen Klopp confessou até que assim que viu Díaz jogar percebeu que este era indicado para a sua equipa. Em Inglaterra, o 'cafetero' ajudou os «reds» na caminhada até à final da Liga dos Campeões e nas conquistas da Taça da Liga inglesa e da Taça de Inglaterra.



Díaz acabou a época com 22 golos em 54 jogos.