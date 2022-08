Após a derrota em Vila do Conde, o FC Porto iniciou a preparação para a visita a Barcelos, jogo da quinta jornada da Liga.



Na sessão desta segunda-feira, Sérgio Conceição não pôde contar com Manafá e Grujic. O lateral-direito está mais perto da recuperação e já fez treino integrado condicionado enquanto o médio sérvio realizou tratamento e trabalho de ginásio.



Os campeões nacionais voltam ao trabalho esta terça-feira de manhã, no Olival. O Gil Vicente-FC Porto está agendado para as 20h30 do próximo sábado.