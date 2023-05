O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Luís Gonçalves na sequência do incidente após o jogo entre o FC Porto e o Casa Pia.



Além do processo disciplinar, o dirigente portista foi condenado ao pagamento de uma coima no valor de 1530 euros. De acordo com o mapa de castigos, o administrador da SAD dos dragões foi multado por «violação de deveres de urbanidade e correção»



«Após o final do jogo, dentro do terreno de jogo, perto da área técnica da equipa adversária respondeu a uma provocação de um elemento da equipa técnica adversária, gritando "Vai para o c******! Não mandas aqui!"», disse Luís Gonçalves.



Por sua vez, o FC Porto foi multado num total de 5610 euros: 4080 euros pelo atraso de dois minutos no arranque do encontro contra os gansos e 1530 euros por comportamento incorreto do público, refere ainda o mapa de castigos.