Pepe e Sérgio Conceição foram mutlados pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência de críticas à arbitragem de Hugo Miguel após a derrota do FC Porto em Braga, jogo da 31.ª jornada da Liga.



O internacional português, assim como o técnico portista, admitiram «integralmente e sem reservas os factos vertidas na acusação». O futebolista tem de pagar uma coima de 1020 euros enquanto o treinador dos dragões foi multado em 1275 euros.



Recorde-se que na conferência de imprensa no final do jogo, Sérgio Conceição referiu-se a Hugo Miguel dizendo que «não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão», enquanto Pepe também falou num «árbitro completamente condicionado».



Depois do encontro, a APAF avançou com participações disciplinares contra Pepe e Sérgio Conceição.