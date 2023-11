Sérgio Conceição concedeu três dias de folga ao plantel depois de mais um treino, esta quinta-feira, no Olival, com o grupo já muito limitado, com os compromissos das seleções, mas também com os problemas físicos que têm limitado às opções do treinador. Não surpreendeu, por isso, a chamada de nove jogadores da equipa B para o último treino antes do prolongado descanso.

Com a Liga interrompida, o FC Porto só regressa à competição no dia 24, uma sexta-feira, para defrontar o Montalegre, no Estádio do Dragão, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Com o plante a emagrecer a olhos vistos, o treinador decidiu adiar o regresso ao trabalho para a próxima segunda-feira.

No treino desta manhã já se notou a ausência de dez internacionais: Diogo Costa e João Mário (Portugal); Jorge Sánchez (México); Marko Grujic (Sérvia); Eustáquio (Canadá); Pepê (Brasil); Mehdi Taremi (Irão); Francisco Conceição e Bernardo Folha (Sub-21); e de Gonçalo Ribeiro (Sub-19).

O boletim clínico conta também com mais sete nomes, todos em tratamento das respetivas lesões: Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu, Iván Jaime e Gabriel Veron.

Assim, para compor o grupo, foram chamados nove jogadores da equipa B: Rodrigo Pinheiro, Dinis Rodrigues, Romain Correia, Gustavo Lacerda, João Mendes, Nilton Varela, Gui Guedes, Abraham Marcus e Wendel Silva.

O FC Porto regressa, assim, ao trabalho apenas na próxima segunda-feira, com uma sessão de treino marcada para as 10h30, no Olival.