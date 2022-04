Uma ausência, três jogadores condicionados e uma novidade no treino do FC Porto deste sábado, o penúltimo antes receção ao Santa Clara, o jogo que encerra a 28.ª jornada da Liga na próxima segunda-feira (20h15).

Wilson Manafá continua afastado dos relvados e fez apenas tratamento, enquanto Zaidu, Bruno Costa e Pepê, todos a regressar de lesões, trabalharam ainda de forma condicionada numa sessão em que Sérgio Conceição chamou Gonçalo Borges, extremo direito de 21 anos da equipa B.

O líder da Liga volta a treinar este domingo, pelas 10h30, no Olival, antes de Sérgio Conceição apresentar-se em conferência de imprensa, ao meio-dia, para a habitual antevisão do jogo com o açorianos.