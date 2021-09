Adaptado à posição de lateral-direito, João Mário agarrou em definitivo um lugar na equipa titular do FC Porto. Apesar dos sinais positivos, o internacional sub-21 admitiu que ao início não gostou da ideia de mudar de posição.



«No primeiro momento, confesso que não me agradou muito a ideia [de jogar a lateral], pois sempre joguei mais à frente. Adaptei-me à ideia, comecei a assimilar processos da posição e agora sinto-me muito mais adaptado e com mais rotinas. Estou a gostar», confessou, em entrevista à revista Dragões.



O jogador de 21 anos traçou o objetivo dos azuis e brancos para época 2021/22.



«O nosso principal objetivo é sempre sermos campeões nacionais e esta época não é exceção. Claro que temos outras competições que queremos ganhar e também queremos fazer melhor na Liga dos Campeões, por exemplo», apontou.



João Mário abordou em específico a participação do FC Porto na Liga dos Campeões, prova onde vai defrontar Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan.



«[A Liga dos Campeões] É a melhor competição de clubes do mundo e é uma competição à imagem do FC Porto. Somos uma equipa de topo e estamos sempre lá por mérito. Sempre fizemos grandes prestações na Liga dos Campeões e isso demonstra a força deste clube», referiu.



Por último, o lateral-direito salientou a exigência diária de Sérgio Conceição.



«Ele é muito exigente e no início foi um choque para mim, pois nunca tinha tido um treinador com o nível de exigência dele e com a capacidade de trabalho que ele tem. Acho importante todos os jogadores terem um treinador como ele na carreira para saberem que o futebol não é fácil e que temos de dar muito de nós para podermos singrar. O mister é muito bom nisso», concluiu.