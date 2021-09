Luis Díaz esteve na mira do Everton até ao fecho do mercado, mas vai continuar no plantel do FC Porto e com salário melhorado.

A subida de vencimento é, segundo apurou o Maisfutebol, um cenário já previsto no contrato do extremo internacional colombiano desde a sua contratação ao Atlético Junior, em julho de 2019.

Na altura, o FC Porto ganhou a corrida ao Zenit oferecendo ao jogador um salário anual a rondar o milhão de euros líquidos, mas com o vencimento a ser revisto em alta em cerca de 200 mil euros a cada época: ou seja, chegará a valores próximos dos 1,4 milhões nesta terceira temporada.

Díaz foi uma das figuras da Copa América, onde a Colômbia terminou em terceiro lugar, e neste início de época agarrou a titularidade no FC Porto, com o quem tem contrato até 2024: fez dois golos e uma assistência em quatro jogos.

Nas duas temporadas anteriores, o colombiano de 24 anos fez 14 golos e quatro assistências em 50 jogos em 2019/2020, na época de estreia, e 11 golos e seis assistências em 47 jogos em 2020/21.