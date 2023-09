Luis Díaz já vai na terceira época no Liverpool, mas não esquece o FC Porto. Em declarações à DAZN/Eleven, o internacional colombiano contou que continua a acompanhar os jogos da equipa de Sérgio Conceição e, na véspera do jogo com o Wolverhampton, deste sábado, esteve no hotel a assistir ao triunfo dos dragões frente ao Estrela da Amadora.

«Estarei sempre agradecido ao FC Porto porque me deu a oportunidade de vir da Colômbia para a Europa. Também é uma equipa muito grande, foi muito feliz no Porto, proporcionou-me as coisas como queria e como sonhava. Desejo-lhes sempre o melhor, que vençam sempre e alcancem os objetivos que têm definidos», começou por destacar o jogador do Liverpool.

«Ainda ontem os estive a ver no hotel, continuo a seguir. Continuo sempre a acompanhar as equipas onde joguei. Para mim é um orgulho, tiveram um bom arranque de época e estou contente por isso», acrescentou ainda.