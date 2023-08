Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao FC Porto:

«Em termos de jogo jogado, foi equilibrado. Na primeira parte o FC Porto jogou a favor do vento e, parecendo que não, tem vantagem nisso. Mesmo assim queríamos pressionar alto, conseguimos condicionar o jogo do FC Porto, e penso que a primeira oportunidade foi nossa. O FC Porto criou uma ou duas oportunidades, mas sem o nosso guarda-redes fazer uma defesa.

Queríamos entrar bem na segunda parte, começámos a ter mais bola, fizemos o golo e penso que, a partir daí, o jogo teve algumas paragens. Depois tive de tirar alguns jogadores por cansaço físico e fiz algumas alterações forçadas. O FC Porto marcou de penálti e fica com um grande ascendente anímico e a nossa equipa a quebrar um pouco. Depois cometemos um erro grande no 2-1, um erro que não podíamos ter cometido por todo o trabalho que fizemos. No mínimo devíamos ter ficado com um ponto, mas temos de aprender com isto e ser mais espertos.

Falando de arbitragem, sem ser um expert, aos sete minutos o Eustáquio teve duas entradas e tinha de levar vermelho. Na segunda parte, sobre o Santos acerta com o braço, mas estar a falar disso, vou ter de falar muitas vezes e depois dizem que os jogadores das equipas médias têm de fazer mais. Temos de crescer, eu e os jogadores, para segurar este resultado. O FC Porto tem mérito porque conseguiu desequilibrar o jogo.

[O que poderia ter sido feito de diferente para evitar a reviravolta] Condicionou-nos muito ter de tirar jogadores que não estava no plano e meter jogadores que nem aqueceram. Isso levou algum desequilíbrio à equipa. Quando digo que temos de ser mais espertos, o FC Porto fez várias coisas ao longo do jogo que nós não fizemos. Temos de ser espertos e, para ganhar pontos, temos de estar sempre ligados até ao fim. Não estivemos ligados até ao fim, distraímo-nos e pagámos a fatura. O FC Porto é uma grande equipa, tem grandes jogadores e teve muito mérito naquilo que fez.

[exibição de Costinha] O Costinha fez uma grande exibição e muito dos meus jogadores fizeram um grande jogo. Costinha veio da formação e já se afirmou. Fez um jogão. Fez um jogão. O Galeno também fez um penálti, só acontece a quem está lá dentro».