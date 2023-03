Pepê pode representar a seleção do Paraguai, o país onde a sua mãe nasceu. O selecionador do Paraguai, Guillermo Barros Schelotto, comentou a possibilidade de contar com o jogador do FC Porto e com Maurício, médio do Internacional de Porto Alegre, cujo pai tem nacionalidade paraguaia.



«Com todo o respeito pelos dois [Pepê e Maurício], não tive qualquer contacto com eles. Chegou-nos a informação da possibilidade de eles se naturalizarem paraguaios, mas não posso obrigá-los a fazerem isso para jogarem na seleção. Eles é que têm de dar esse passo, têm de se matar a mostrar que querem jogar cá», referiu o argentino, em conferência de impensa.



«Se me perguntam como é que eles jogam, digo que jogam muito bem. Sem qualquer dúvida. Um joga no FC Porto e outro no Inter. Vemos futebol em todo o mundo para termos conhecimentos de todos os jogadores que podemos ter aqui», elogiou.



Pepê, de 26 anos, não tem qualquer internacionalização pelo Brasil.