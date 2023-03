Sérgio Conceição promoveu este sábado uma partilha nas redes sociais a lembrar o dia em que assinou pela primeira vez contrato com o FC Porto. O treinador fez questão de se mostrar ao lado da esposa e dos cinco filhos, numa imagem em que se vê a ponte D. Luís ao fundo.

«Há 32 anos passámos um serão bem diferente. Assinei pelo FC Porto pela primeira vez, acompanhado do meu Pai e do meu cunhado. Tinha eu 16 anos e uma vontade de triunfar alimentada pelas dificuldades que sempre passámos», confessou.



«Hoje eles não estão cá para comemorar este aniversário, mas a memória deles e da minha mãe, é algo que vive em nós. Eternamente grato pelos valores que me transmitiram, a base para alcançar o sucesso que hoje posso partilhar com os meus.»