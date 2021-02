Além de falar do jogo frente a Juventus, em entrevista à tv iraniana, Mehdi Taremi falou também sobre a liga portuguesa e sobre a adaptação ao FC Porto.

«Temos uma tarefa difícil na liga, mas acho que é possível recuperar a diferença para o líder Sporting», disse o avançado iraniano.

Recorde-se que, à entrada para a 20.ª jornada, o FC Porto, segundo classificado, tem menos dez pontos do que os leões.

«Não é impossível», garantiu Taremi: «No ano passado recuperámos oito pontos para o Benfica. Podemos fazer o mesmo este ano.»

Taremi falou depois dos primeiros tempos no FC Porto. «Adaptei-me muito rapidamente à realidade do clube, mas o treinador demorou algum tempo a apostar em mim. Sérgio Conceição trabalhava com alguns destes jogadores há três ou quatro anos, ganharam vários títulos. Não poderia apostar logo num jogador que chegou porque já lá estavam outros em que ele confiava», explicou o jogador iraniano.

«Tive de conquistar o meu lugar com muito trabalho e esforço e não ficar a lamentar-me. Estava à espera da minha oportunidade e, Graças a Deus, agarrei o meu lugar», acrescentou.