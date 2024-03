Na véspera do jogo contra o Vizela, da 26.ª ronda da Liga, Sérgio Conceição saiu em defesa de Galeno e Wendell, dois jogadores que falharam os respetivos remates no desempate por penáltis na eliminatória dos oitavos de final da Champions frente ao Arsenal e sublinhou que a equipa já «limpou a cabeça» do que aconteceu em Londres, na última terça-feira.



«Temos uma câmara de frio bem grande e passados dois ou três minutos eles vêm para fora de uma forma fantástica, limpos (sorrisos). São momentos que acontecem no futebol. Não foi o Wendell ou o Galeno a falhar, foi a equipa e eles sabem disso. Foi uma situação de jogo, não é um problema. Se fosse algo que estivesse definido e eles não tivessem cumprido... fizeram um excelente jogo. Na bota esquerda do Wendell e na direita do Galeno estava toda a equipa, todo o clube. Todos sofremos como eles. Eles não sou responsáveis, o responsável sou eu. Ficámos todos desagradados com a eliminação injusta da Champions, mas não passa disso», defendeu, em conferência de imprensa.



Outro dos temas abordados pelo técnico do FC Porto foi a denúncia de Namaso de alegados insultos racistas dirigidos por adeptos portistas à sua namorada. «É uma questão interna que já foi falada com o Danny e está tudo esclarecido», limitou-se a dizer.



Sérgio Conceição considerou que o interregno do futebol de clubes para os compromissos das seleções nacionais «é uma pausa merecida para se respirar um pouco».



«Queríamos dar continuidade [a este momento] e competir, mas são pausas normais e naturais. Faz bem, sinceramente, por que forma muitos jogos de intensidade altíssima. Neste caso o último teve 120 minutos e uma pressão e tensão próprias de uma eliminatória de Liga dos Campeões. (...) É uma pausa merecida para se respirar um pouco. Os jogadores que vão à seleção também encontrem ambientes diferentes. O importante é que não estraguem. Não estou a falar para os selecionadores, mas para os jogadores. Não querem que baixem para que depois tenham de meter novamente a máquina a funcionar novamente a alta rotação. Esse é o meu receio assim como uma lesão que pode acontecer», assumiu.



Antes da pausa FIFA, o FC Porto defronta o Vizela, este sábado, às 20h30, no Dragão.