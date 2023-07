Mehdi Taremi celebra esta terça-feira, o 31.º aniversário e não se livrou de uma brincadeira por parte do plantel do FC Porto.



Antes do treino no Algarve, região onde os portistas vão estagiar até dia 26, o internacional iraniano foi ao «túnel» e levou algumas pancadas - algumas parecem ter doído a julgar pela expressão do avançado.



Mehdi Taremi chegou ao FC Porto em 2020, proveniente do Rio Ave. Em três temporadas pelos dragões, Taremi apontou 80 golos em 147 encontros.