Sérgio Conceição recebeu sete "reforços" no arranque da terceira semana de pré-temporada do FC Porto.



Esta manhã, Pepe, Diogo Costa, Otávio, Taremi, Grujic e Zaidu e Eustáquio apresentaram-se no Olival e treinaram pela primeira vez às ordens do treinador dos dragões. Em sentido contrário, João Mário, Veron e Evanilson mantiveram-se em regime de treino condicionado, informa o clube portista.



Ainda esta tarde, o FC Porto vai seguir viagem para o Algarve, onde irá estagiar até dia 26. Durante esse período no sul do país, os azuis e brancos têm duelos agendados contra Portimonense (dia 19), Cardiff (dia 22), Wolverhampton (dia 25) e Estrela da Amadora (dia 26).