André Villas-Boas apresentou na noite desta quarta-feira a candidatura à presidência do clube. Na Alfândega do Porto, perante mais de 700 adeptos e sócios, o antigo técnico dos dragões apresentou as ideias para futuro dos azuis e brancos.

Antes do discurso, houve uma ovação, de pé, a José Maria Pedroto - e à esposa que esteve presente - assim como a Pinto da Costa, Fernando Gomes, Jorge Costa, Helton, Falcao, Hulk, entre outros. Aliás, os aplausos estenderam-se também a figuras das modalidades como Reinaldo Ventura, Alfredo Quintana e Fernando Sá, atual técnico de basquetebol.

Já no palco, Villas-Boas começou por esclarecer que está «eternamente grato a Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente dos presidentes do FC Porto». Todavia, não se inibiu a criticar a atual administração, citando José Maria Pedroto.

«As vitórias de um clube dependem da capacidade de construir uma estrutura ganhadora. De construir e manter, e se houver necessidade de reconstruir», lembrou Villas-Boas, anotando que estes são tempos de mudança no universo portista.

«Neste momento não somos capazes de construir valor, de crescer, de propagar a nossa cultura, de construir equipas vencedor e de cimentar o associativismo que tanto nos orgulha. De repente parecemos capturados por interesses alheios ao FC Porto e a falta de transparência instalou-se», argumentou o candidato.

O discurso de Villas-Boas visou sobretudo a situação financeira do clube, lembrando o passivo da equipa de futebol e a intromissão de agentes externos ao clube. Por isso, o candidato lamentou o «rumo sem nexo» assumido pela atual administração portista.

Adjetivando esta candidatura como «exigente», em prol de um FC Porto «mais competitivo e vencedor», assim como um clube «dos sócios e para os sócios», André Villas-Boas questionou ainda se há uma marca do clube a ser vendida a um fundo norte-americano.

Nas próxima semana começarão a ser conhecida a equipa que acompanha Villas-Boas para as eleições agendadas para abril. Ainda não é certo que Pinto da Costa apresente nova candidatura.